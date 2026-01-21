白昼の住宅街で惨劇は起きた「急に大きな声がして、サイレンの音が聞こえてきました。遠目に誰かが、倒れている人に向かって『大丈夫ですか。大丈夫ですか』と声をかけているのが見えました。『杉並区事件』とスマホで調べて、『まさか』と思いました」（近隣に住む60代男性）１月15日朝10時頃、東京・杉並区和泉のアパート前の路上で男性２人が刃物で刺されたと110番通報があった。被害に遭ったのはアパートに立ち退きの強制執