台風1号(ノケーン)は、今日21日(水)午前9時にフィリピンの東で熱帯低気圧に変わりました。台風1号熱帯低気圧に変わりました台風1号(ノケーン)は、1月15日(木)午後3時にミンダナオ島の東で発生しました。その後、台風1号はフィリピンに近づいたあと東よりに進路を変えて、今日21日(水)午前9時にフィリピンの東で熱帯低気圧に変わりました。なお、この台風による日本への直接的な影響はありませんでした。