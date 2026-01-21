教育と探求社とさいたま市教育委員会は、2025年12月25日にさいたま市立大宮国際中等教育学校にて、探究学習の成果発表イベント「さいたまカップ2025」を開催しました。地域企業と中高生が協働して取り組む探究プロジェクト「さいたまエンジン」の集大成となるこのイベント。市内の中学校7校・高等学校3校の代表チームが集結し、熱意と創意あふれるプレゼンテーションを行いました。 教育と探求社「さいたまカップ2025」