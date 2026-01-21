月刊ホテレスは、2026年2月27日(金)に栃木県日光市の鬼怒川温泉ホテルにて、日光・鬼怒川エリアを対象とした「デスティネーションセミナー」を初開催します。今回のセミナーでは、宿泊業界における重要課題である「IT」と「人材」を主要テーマとしたプログラムが展開されます。IT活用による業務効率化や、深刻化する人材不足へのソリューション、さらにはバックヤード見学など、実践的な内容が予定されています。 月刊ホテレ