チョコレート専門店「D’RENTY CHOCOLATE」は、2026年1月21日(水)より順次、バレンタインシーズンに向けた新商品『カカオベイクサンド ソルトキャラメル』を発売します。看板商品である「カカオベイクサンド」の新フレーバーとして、阪急うめだ本店および博多阪急の期間限定ショップ限定で展開されます。厚さ10mmのチョコレートとこだわりの素材が織りなす、この時期だけの特別な味わいが登場します。 D’RENTY CHOCOLATE「カ