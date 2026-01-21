2011年に誕生し、Androidの「ホーム画面」として人気を集めたサードパーティーアプリ「Nova Launcher」に、FacebookとGoogle広告のトラッキング機能が追加されたことが分かりました。Nova Launcherは他社に買収されて以降、生みの親が開発を離れるなど一悶着あり、昔を懐かしむユーザーが現在の惨状を嘆いています。Android | PSA: Nova Launcher added Facebook and Google Ads trackinghttps://lemdro.id/post/lemdro.id/3504992