テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。同僚アナウンサーらとのオフショットを公開した。「とある休みの日。話は尽きない。心と身体のばらんす家庭と仕事とのばらんす自分と他者とのばらんす」「何を今すべき、で何を自分はしたいか。どうありたいか。どう見えたいか。wantとcanが一生ないまぜにグルグル」と悩みをつづり、同局の繁田美貴アナウンサー（42）、24年6月末に同局を退社し