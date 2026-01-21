現役看護師グラビアアイドル桃里れあが20日までに、自身のインスタグラムを更新。ナース姿を投稿した。桃里は「現役ナースのれあが、本気であなたを誘惑しちゃいます」とコメントし、水色のナース制服姿を投稿した。桃里はナース服のファスナーを胸元まで大きく開け、制服から美谷間を露出させている。続けて「誘惑に負けて今夜から特別病棟でれあに『治療』されてみない?」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「完全に沼ち