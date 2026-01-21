Seed Sparkle Labは、中国風田園癒やし系シミュレーションゲーム『スターサンド・アイランド』を、2026年1月29日より開催される「台北ゲームショウ2026」に出展します。Nintendo Switch(TM)2版として初となる一般公開試遊を実施することが決定しました。現代の桃源郷を舞台にしたスローライフ体験に加え、次世代機でのパフォーマンスをいち早く体験できる機会となります。 Seed Sparkle Lab「スターサンド・アイランド」