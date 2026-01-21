グラビアアイドル山田あい（22）が20日、インスタグラムを更新。大胆露出のグラビアショットを公開した。山田は「どう支えてるのって感じでドキドキする衣装なのにいやらしくなりすぎなくてお気に入り」とつづり、Iカップのバストを胸元とサイドが大きく開いたホルターネックの衣装で美ボディーを披露した。この投稿に「こぼれ落ちそう」「美しいライン」「どう考えてもいやらしい笑」「もう完璧すぎます」などのコメントが寄せ