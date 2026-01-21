元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）が20日、インスタグラムを更新。同日、誕生日を迎えたことを報告した。矢口は「本日私レベル43になりましたゲーム好きとしてはまだまだですねwww」とつづった。続けて「日々の早過ぎるスピードに置いていかれないように、一日一日を大切に過ごしていきたいと思っております」と心境をつづり、美肌の際立つ近影を投稿した。続けて「応援してくれている皆さんみんなに助けられて支