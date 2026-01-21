元モーニング娘。の石川梨華（41）が20日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。石川は「ヨンイチ2026.1.19本日41歳になりました!」と報告し「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います!」と宣言した。続けて「今回のバースデーイベントのグッズのテーマは大人、セクシーをイメージしましたミニスカートに編みタイツにピンヒールめっちゃ大人セクシーでしょ?w