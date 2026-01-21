一ノ瀬瑠菜（18）が、21日発売の『週刊少年マガジン』8号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】まぶしい美少女っぷりを見せた一ノ瀬瑠菜一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとしても活動している。同誌では「2026年注目美少女!!」と紹介されている一ノ瀬。2人きりのぽかぽかデートグラビアで、表紙で