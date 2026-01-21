＝LOVEの高松瞳（25）が20日までに自身のインスタグラムを更新。19日に25歳の誕生日を迎えたことを報告した。「本日、25歳の誕生日を迎えました」「沢山の方にお祝いしていただけること本当に幸せに思いますありがとうございますハート」「この1年も、インスタ楽しむぞいっ！よろしくお願いします♪」と記し、バースデープレートを前に笑顔を見せる写真を投稿。同グループの佐々木舞香や野口衣織らメンバーも、X（旧ツイッター）で