元NMB48で、グラビアタレントの横野すみれ（25）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。横野は「撮影楽しすぎて自然体な私です」とコメント。たわわなバストが目を引く、白いランジェリーショットを投稿した。この投稿にフォロワーからは「やっぱり凄い!」「めっちゃ良い女」「大丈夫なんかコレ」「すごいわ」とコメントが寄せられている。