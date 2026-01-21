21日午前9時52分ごろ、新潟県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県北部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、新潟県の糸魚川市と妙高市です。【各地の震度詳細】■震度1□新潟県糸魚川市妙高市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお