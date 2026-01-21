俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、新たにスタート。今回は、藤田ハルが演じる寄居俊を紹介する。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！藤田ハルが演じる寄居俊は、警務部で真北とともに行動する部下で、真面目で誠実な性格。与えられた職務に責任を持って向き合う姿が印象的。寄居の言動が真北の真意を隠すこともある。今作は、多くの日曜