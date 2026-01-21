タレントの菊池柚花（26）が20日に自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を報告した。「本日1月19日で、26歳になりました★今年もまずは健康第一で〓（晴マーク）初心を忘れず、小さな勇気を一つ一つ積み重ねていくこと。そして『挑戦』と『自分らしさ』を大切にしていきたいです」と、「26」の風船を手に笑顔の写真を披露。「年々一年があっという間に感じるからこそ、優柔不断な自分とはおさらばして決断力を高め一日一日を