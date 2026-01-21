東京電力は延期していた柏崎刈羽原発6号機の再稼働について、21日にも再稼働する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。柏崎刈羽原発6号機の再稼働をめぐっては1月17日に制御棒の試験を行っていた際、警報が鳴らないトラブルがあったことから、その後、当初20日に予定していた再稼働を延期していました。東京電力は、制御棒の警報の設定ミスを見直し、21日未明にその確認作業が終了したと発表しました。東京電力は原子