たいまつ食品（新潟県五泉市）は、包装餅全品を4月1日出荷分から値上げする。希望小売価格を15〜20％引き上げる。原料米価格の継続的な高騰、資材費・人件費・物流費などの上昇から、やむなく決めた。同社では「価格上昇により需要低下とならないような販促・商品等の対応を強化していく」としている。業界首位のサトウ食品（新潟市）も、3月2日からの値上げを発表している。