楽天時代のジョーンズ氏。日本のファンに吉報が届いた(C)産経新聞社全米野球記者協会（BBWAA）の投票による米野球殿堂入りが現地時間1月20日に発表され、ブレーブスや、日本の楽天などで活躍したアンドリュー・ジョーンズ氏らが選出された。【動画】米野球殿堂入りが決まり祝福！喜ぶジョーンズ氏をチェックオランダ領キュラソー出身のジョーンズ氏は、ブレーブス時代の2005年に本塁打王と打点王に輝き、メジャー通算434本塁打