米国野球殿堂博物館は、２０日（日本時間２１日）２０２６年度の殿堂入り投票の結果を発表した。有資格４年目のカルロス・ベルトラン氏と、９年目のアンドリュー・ジョーンズ氏の中堅手２人が選出された。両氏はオンライン会見に応じ、受賞の喜びなどを語った。通算４３５本塁打を放ち、全得票数４２５票中の８４・２％の投票を得て、プエルトリコ出身として史上６人目の殿堂入りを果たしたベルトラン氏は、「殿堂入りして、ロ