「大相撲初場所・１０日目」（２０日、両国国技館）熱海富士が結びの一番で横綱・大の里を取り直しの末に撃破し、２日連続２度目の金星をマーク。束になった懸賞金を手にする際の表情が相撲ファンの心を和ませた。土俵際の投げでいったんは熱海富士に軍配が上がった。だが直後に物言いがつき、協議の結果、同体とみなされて取り直しとなった。それでも鬼気迫る表情を崩さずに大の里へぶつかっていった熱海富士。最後は横綱の