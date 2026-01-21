テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。雪の中での笑顔ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「雪と有紀」とつづった写真では雪景色の中での満面の笑顔ショットを投稿した。ネットでは「雪が似合います」「最強に可愛すぎる」「素敵なコラボ」「天使降臨」「さっぽろ有紀祭り」などの声が上がった。