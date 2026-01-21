ドジャース・山本由伸投手が２０日に配信された古巣オリックスの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢｓＴＶ」に出演。「Ｂｓ座談会」でＴ−岡田氏、阿部翔太投手、宗佑磨内野手、宮城大弥投手と２０２５年シーズンを振り返るなどした。自身の大リーグ２年目は「僕の今年は素晴らしかった」と自賛して仲間を笑わせた山本は「いたでもよく投げましたね」としみじみ。「初めて丸１年投げられたんで。去年できなかったんで」と故障離