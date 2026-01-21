中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）記者が1月20日に入手した情報によると、カナダ政府の高官2人が、カナダ軍が米国によるカナダへの軍事侵攻を想定し、その対応シミュレーションを行ったことを明らかにしたとのことです。カナダ軍が米国による軍事侵攻を想定したシミュレーションを行うのは、過去100年で初めてとみられています。（提供/CRI）