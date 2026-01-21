＜大相撲初場所＞◇十日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】実際の取組の様子身長181.6センチ、体重72.7キロの“細マッチョ力士”が土俵で身軽な動きを見せ、対戦力士を翻弄。左に右に素早く、そして華麗に動く姿に視聴者から「踊ってるみたい」「ええええなにそれ」「早送りみたい」など驚きの声が上がった。華麗な動きで館内を沸かせたのは、三段目八枚目・山藤（出羽海）。巨漢が集う角界の中では目立つほどの細い体型だが