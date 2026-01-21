21日朝、東京メトロ・日比谷線の車内で乗客のモバイルバッテリーから発火したため、日比谷線は一時運転を見合わせました。ケガ人はいませんでした。東京メトロによりますと21日午前8時すぎ、東京メトロ・日比谷線の八丁堀駅で、北千住発中目黒行きの電車の乗客から「電車内でモバイルバッテリーから煙が出た」と、駅員に通報がありました。駅員3人が消火器で初期消火を行い、火はすぐに消し止められたということです。東京消防庁に