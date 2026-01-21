北海道八雲町は、世界的建築家の隈研吾氏がデザインを監修した同町役場新庁舎の設計を「白紙」とする方針を、１９日の町議会全員協議会で説明した。建設資材の急騰で建設工事に応札する業者がなかったのが理由で、設計費など約１億９０００万円は無駄になるが、設計をやり直した方が工事全体の費用は抑えられるとしている。隈氏の監修で設計された新庁舎は、鉄骨３階で大きな屋根が特徴のデザイン。町によると、建設予定価格は