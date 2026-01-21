国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は21日午前9時半時点で、1グラムあたり2万6829円となり、最高値を更新し、2万7000円に迫りました。グリーンランドをめぐるトランプ政権とヨーロッパとの対立が警戒される中、安全資産とされる金を買う動きが加速しています。