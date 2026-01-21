モデルでタレントのアンミカ（53）が21日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「最近の衣装たち」と書き出したアンミカ。番組収録で着用したさまざまな衣装を披露した。特に注目を集めたのは「NHK【激突！メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜】白菜の大活用SP」と題してアップされたコーディネート。「白菜をイメージして、葉の層なようなニットに、シルエットが白菜？的な白バルーンスカートを合わせて」と