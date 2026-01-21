日経平均株価は、きょうも値下がりして取引が始まっています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は、20日のニューヨーク市場でダウ平均株価が大きく下落した流れなどから値下がりしています。市場関係者は、デンマーク自治領であるグリーンランドの領有を目指すトランプ大統領が、反対するヨーロッパの8カ国に新たに関税を課す考えを示したことから地政学的リスクが高まり、下落につながっているとみています。ま