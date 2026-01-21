姫路開幕日に２勝。７レースのクレスコユウシャは１番人気にこたえた堂々の勝利だった。「前残りの傾向が続いていたので、いつもより外側の３番手と早めの位置につけたのがよかった」とホッとした様子。調子に乗って２１日も結果を出したい。８ＲサトノアヴァロンＢ１０ＲディスクリプションＣ１１ＲプッシュユアセルフＢ（本紙評価）