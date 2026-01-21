香川県高松東警察署 9歳の息子の腰を蹴るなどの暴行を加えた疑いで高松市の32歳の准看護師の女が21日、逮捕されました。 警察によりますと、女は19日午後7時15分ごろ、自宅で9歳の息子の腰を足蹴りするなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 女が自ら児童相談所に連絡し、児童相談所から連絡を受けた警察が逮捕しました。女は警察の調べに対し「容疑内容は合っています」と話しているということです。