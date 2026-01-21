２１日の東京株式市場は大きく売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比７６３円安の５万２２２８円と続落。 リスク回避ムードの強まるなか、日経平均株価は大きく水準を切り下げてのスタートとなった。前日の欧州株市場が全面安で、米国株市場ではハイテク株を中心に下げがきつく、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに大幅安に見舞われた。これを受けて東京市場でも先物主導で下値を探る展開を余儀な