ドル円理論価格1ドル＝158.73円（前日比+0.20円） 割高ゾーン：159.19より上 現値：158.19 割安ゾーン：158.27より下 過去5営業日の理論価格 2026/01/20158.54 2026/01/19157.69 2026/01/16157.94 2026/01/15158.50 2026/01/14157.67 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動