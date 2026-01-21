北朝鮮北東部の咸鏡北道鏡城郡で完工式が開かれた温泉保養所を視察する金正恩朝鮮労働党総書記（右端）＝20日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは21日、北東部の咸鏡北道鏡城郡で20日に温泉保養所の完工式が開かれ、金正恩朝鮮労働党総書記が出席したと報じた。周辺は伝統のある温泉地帯で、金氏が2018年に建設を指示した。過去に金氏が衛生的ではない運営を厳しく批判したことがあり、「古くて薄暗い施設」を一