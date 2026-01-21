20日、スイス・ダボスで、世界経済フォーラム年次総会に参加するアゼルバイジャンのアリエフ大統領（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】アゼルバイジャンのアリエフ大統領は20日、係争地ナゴルノカラバフを巡り30年以上の軍事対立を続けてきた隣国アルメニアとの関係について「戦争のページを閉じ、平和的な共存に移行すると決定した」と述べた。スイスで開かれた世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）のパネル討論での発言を