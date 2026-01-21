21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比62.7％増の817億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.1％増の458億円となっている。 個別ではステート・ストリートゴールド（為替ヘッジあり） 、ＳＰＤＲゴールド・シェア 、純銀上場信託（現物国内保管