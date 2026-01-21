日立グローバルライフソリューションズ（以下、日立GLS）は、新型の冷凍冷蔵庫「まんなか冷凍 HZCタイプ」を2機種、「HWCタイプ」を3機種、計5機種を発表。2月中旬から順次発売する。価格はオープン、推定市場価格は以下の通り。○HZCタイプ617L（R-HZC62Y）：47万円前後540L（R-HZC54Y）：42万円前後容量617Lの「R-HZC62Y」、左がチャコールグレー、右がナチュラルホワイト○HWCタイプ617L（R-HWC62Y）：44万円前後540L（R-HWC54Y