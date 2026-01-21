景気悪化で内需市場が冷え込んでいるが最近の高級輸入車市場には温もりが流れる。韓国輸入自動車協会によると、昨年の1億5000万ウォン以上の輸入車販売台数は3万6477台で前年の2万8373台から8104台増加した。全輸入車のうち高級車の割合は11．9％に達する。2021年には年2万台未満だったことを考慮すれば注目すべき水準だ。「跳ね馬」のエンブレムで有名なイタリアのフェラーリは昨年韓国で354台売れた。こうした成長を受けフェラー