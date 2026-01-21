高市早苗首相が今回の衆議院選挙に「首相職」をかけ、今回の選挙が米日首脳会談にも影響を及ぼすという見方が出ている。2月8日に行われる総選挙の結果しだいでは3月開催で調整中のトランプ米大統領との会談の取り消しも考えられるということだ。毎日新聞は20日、米日両国の情報筋を引用し、高市首相が3月20日を軸に訪米を調整していると報じた。高市首相の米国訪問は初めてで、両国首脳の対面会談は昨年10月のトランプ大統領の日本