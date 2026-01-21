テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が21日までに自身のインスタグラムを更新。人気恋愛リアリティーショーに影響された“平成ギャル風”自撮りショットを公開した。自身のインスタグラムで「ラヴ上等に影響されすぎている近頃」とつづり始めた。「スマホケースも平成ギャルリスペクト！！！！大好きなパワーパフガールズ。私は昔からバブルス押しです！！人生で初めて髪質改善トリートメントをしたので、髪がうるつるサラ