「成人の日」の1月12日、全国の自治体で新成人を祝うつどいが開催された。’22年に成年年齢が18歳に引き下げられたが、受験・就職などの事情を考慮し、式典は現在も満20歳を対象とする自治体が多い。都内で最も外国人比率が高い東京都新宿区の式典には、1100人ほどが参加した。作家の乙武洋匡氏は「外国人が多いこと自体を問題視するのではなく、新宿区が積み重ねてきた“共に暮らすための工夫”にこそ目を向けるべき」と語る（以