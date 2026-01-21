トランプ大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は20日、社説で、トランプ大統領と一族がトップの地位を利用して少なくとも計14億ドル（約2200億円）の利益を得ているとして「大統領職を使って私腹を肥やしている」と批判した。複数の報道機関の分析などを基にしたとしている。同紙は、トランプ政権が対ベトナム関税引き下げに合意したのは、トランプ氏の一族が運営する企業がハノイで計