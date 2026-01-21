運転を見合わせていた東京メトロ・日比谷線が再開しました。【画像】日比谷線 運行情報八丁堀駅でモバイルバッテリーが発火したとの通報があったということです。東京消防庁によりますと、午前8時すぎ、東京メトロ・日比谷線の八丁堀駅で、モバイルバッテリーが発火したという内容の通報がありました。日比谷線は八丁堀駅での車内点検のため全線で運転を一時見合わせましたが、先ほど再開しました。（ANNニュース）