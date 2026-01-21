1月5日の年頭会見で高市首相は「目の前の課題に懸命に取り組んでいる」と話したが、情勢調査で単独過半数獲得の可能性は十分と判断し、早期解散に舵を切ったとされる。対する野党は立憲・公明合流というウルトラCを繰り出した。国民民主が選挙協力に応じれば選挙情勢は大きく変わりそうだ。ジャーナリストの石戸諭氏は、「有利な情勢での早期解散ほど、党利党略が見えた瞬間に有権者が一気に冷める危うさがある」と指摘する（以下