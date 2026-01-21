K-POP授賞式『MAMA AWARDS』が、国際的決済ブランド「Visa」とのスポンサーシップを2029年まで延長することを決定した。【写真】「izna」メンバー選ばれた日本人参加者のココ＆マイ全員ソロカットもスポーツから音楽、ファッション、エンターテインメントに至るまで、数々のグローバルイベントを支援してきたVisaは、2024年に初めて『MAMA AWARDS』のタイトルスポンサーとして参画し、音楽分野へと活動領域を広げてきた。幅