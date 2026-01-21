仙北市西木町の一部地域で停電しています。東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは上桧木内地区の約300軒と仙北市の一部地域の約10軒です。21日午前7時52分に停電し、現在復旧作業が行われています。停電の原因は氷雪による樹木の倒木や接触だということで、復旧の見通しはわかっていません。