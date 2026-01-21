気象庁によりますと、神奈川県では、きょう（２１日）夜のはじめ頃にかけて雪の降る所があり、積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結等に留意してください。 【画像をみる】今夜（21日）首都圏の広い範囲で雪かいつ、どこで降る？雪シミュレーション ［気象概況］日本付近は２２日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３３度以下の